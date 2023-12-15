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Волонтер вакцинує тварин у прифронтовому місті Часів Яр

15 грудня 2023, 16:42

Волонтер вакцинує тварин у прифронтовому місті Часів Яр

Попри постійні обстріли Часового Яру російськими окупаційними військами, у місті існує й інша небезпека, пов'язана з місцевими тваринами, а саме їх вакцинація від сказу.

«На Донбасі в прифронтовій зоні випливла з'явилася проблема, друга після гризунів — це сказ у диких тварин. І оскільки у прифронтових містечках дуже багато бродячих кішок, собак, то це смертельна небезпека для людей», — розповідає «Новинам Донбасу» місцевий волонтер Євген Ткачов.

Євген ветеринар із 30-річним стажем, тому провести вакцинацію собак та котів йому не складно. Найважче було знайти достатню кількість вакцин.

Волонтер-ветеринар Євген Ткачов. Фото: Новини Донбасу

Але і з цим волонтер упорався за допомогою небайдужих українців та благодійних фондів.

Також непросто дістатися до Часів Яру та проїхати там за всіма адресами, адже місто щодня обстрілюють російські окупанти.

В одному із районів міста місцева мешканка Світлана погодилася відповідати за грамотний розподіл гуманітарної допомоги. Вона ж веде облікові записи.

«Ось нам привозять щеплення для собак та корм. Тому що годують свою та сусідських, а таких багато. Ми колись із Євгеном Миколайовичем підраховували, у мене була перша цифра на 80 вакцин, а тепер я додаю і в мене вже 120 людей та 100 собак», — зазначає Світлана.

Світлана відповідає за розподіл гуманітарної допомоги. Фото: Новини Донбасу

Бойові дії та обстріли посилилися у Часовому Яру відразу після окупації російськими військами Бахмута у травні цього року і тривають донині.

«Два дні було тихо, але тиша теж напружує. А так: дуже часто, щодня і дуже. Ось учора о пів на дванадцяту десь був сильний приліт. На другому та на третьому поверсі двері із замків вирвало. Скло знову повилітало. Уявіть, яка сила удару була», – пояснює місцева мешканка.

Люди кажуть, якби не волонтери та місцева влада, вони б не вижили.

«Гуманітарку та їсти нам привозять, іноді свічки. Ще нам потрібні теплі шкарпетки, рукавиці та шапки. Це не означає, що нам нема в чому ходити, але поїхати до Костянтинівки не кожен зможе. А решта зношується», — сказала Світлана.

Волонтер Євген Ткачов з гуманітарною допомогою та вакцинами об'їжджає всі райони міста, щоб допомогти максимальному числу мешканців та їхнім вихованцям.

Вакцинація чотирилапих друзів у Часовому Яру. Фото: Новини Донбасу

За допомогою також звертаються люди, у яких під опікою багато тварин. Наперекір всім труднощам, мешканці Часового Яру, а це близько тисячі людей, залишати місто навідріз відмовляються.

Вони це пояснюють тим, що не хочуть поневірятися за дві тисячі та залишати все заготовлене: картоплю, капусту, м'ясо. На зиму у місцевих готові дрова, а влада забезпечила їх ковдрами, матрацами та продуктовими наборами, які спеціально привозять.

Крім вакцинації тварин Євген також привозить людям питну воду. Технічною через день забезпечують рятувальники.

Цього дня волонтер Євген Ткачов зміг вакцинувати від сказу близько двохсот котів та собак, а також розвести близько тонни води та близько ста кілограмів корму для чотирилапих.

Свою роботу в Часовому Яру він збирається продовжувати в надії, що його й надалі підтримуватимуть благодійні фонди та небайдужі українці.

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