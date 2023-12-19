Армія РФ атакувала п`ять громад Донеччини: обстріляла школу, промзону та пошкодила приватні будинки

Російські війська минулої доби, 18 грудня, продовжували обстрілювати населені пункти на Донеччині. Зокрема, під атаку потрапили п'ять громад регіону. Відомо, що постраждалих не було. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«Ніч у Донецькій області пройшла відносно спокійно», — написав він.



За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку пошкоджено школу в Новоселівці Першій Очеретинської громади, обстріляна промзона Курахового.



На Горлівському напрямку пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку в Часовоярській громаді. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Васюківка.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Верхньокам'янському Званівської громади. Обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ.



Нагадаємо, за 18 грудня вдалося встановити інформацію про 1 мешканця Донецької області, вбитого росіянами раніше, — в Авдіївці.