В окупованому Мелітополі поранено «поліцейського» з Краснодара

Поліцейського з Краснодара, який приїхав працювати до Мелітополя в окупаційній «поліції», поранено внаслідок вибуху. Про це повідомив російський телеграм-канал ASTRA.



Вибух стався у будівлі 22 школи тимчасово окупованого Мелітополя 18 грудня. Школа після захоплення міста російськими військовими не працювала.



Про те, що саме було розташоване в цій будівлі, достеменно невідомо, можливо, там було дислоковано окупаційну «поліцію».



Внаслідок вибуху поранення отримав 37-річний поліцейський із Краснодара Андрій Дікалов. Капітан поліції приїхав до Мелітополя з Росії, щоб обійняти посаду оперативника у так званому «УМВС РФ Мелітопольське».



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани знищили кілька окупантів та пошкодили військову техніку.