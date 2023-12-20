У Донецьку обстріляли Київський район: є постраждалі

Наслідки обстрілу травматології на вулиці Артема у Донецьку. Фото: соцмережі

В окупованому РФ Донецьку під постріл потрапив Київський район. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.



За інформацією «СЦКК ДНР», о 22:15 за місцевим часом (21:15 за Києвом) було випущено 6 ракет із реактивної системи залпового вогню.



Як повідомили в «МОЗ ДНР», під обстріл потрапив травматологічний центр на вулиці Артема, внаслідок чого поранено 4 особи, включаючи співробітника центру, зараз він в операційній.

Також під обстріл потрапило тролейбусне депо на вулиці Щорса. Пошкоджено кілька тролейбусів.

Крім того, спалахнув гараж на вулиці Рози Люксембург.