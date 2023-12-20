В Донецке обстреляли Киевский район: есть пострадавшие

Последствия обстрела травматологии на улице Артема в Донецке. Фото: соцсети

В оккупированном РФ Донецке под обстрел попал Киевский район. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



По информации «СЦКК ДНР», в 22:15 по местному времени (21:15 по Киеву) было выпущено 6 ракет из реактивной системы залпового огня.



Как сообщили в «минздраве ДНР», под обстрел попал травматологический центр на улице Артема, в результате чего ранены 4 человека, включая сотрудника центра, сейчас он в операционной.

Также под обстрел попало троллейбусное депо на улице Щорса. Повреждены несколько троллейбусов.

Кроме того, загорелся гараж на улице Розы Люксембург.