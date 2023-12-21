ЗСУ за добу знищили 508 росіян, майже десяток здалися в полон на Таврійському напрямку

Українські військовослужбовці на Таврійському напрямі минулої доби, 20 грудня, знищили понад 500 росіян та величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у прес-службі об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування.



«Загальні втрати ворога становили 508 осіб. Майже десяток окупантів здалися в полон», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що знищено 27 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 13 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки та 4 склади боєприпасів. Ще 33 одиниці техніки пошкоджено.



У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.



На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.



Нагадаємо, згідно з розрахунками Міноборони Естонії 50 тисяч убитих і тяжко поранених росіян кожні півроку достатньо, щоб системно деградувало якість російської армії.