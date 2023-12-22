Курахівська громада зазнала восьми обстрілів: пошкоджено будинки та промзону

Армія РФ атакувала Курахове. Фото: Роман Падун

Минулої доби, 21 грудня, російські війська обстріляли Курахівську громаду Донецької області. Під вогонь потрапили населені пункти – смт Гостро та Курахове. Є руйнування. Про це повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«Протягом доби Курахівська громада зазнала восьми обстрілів», — зазначив він.





Падун уточнив, що окупанти двічі обстріляли смт. Гостре, шість разів — Курахове. У зоні ураження багатоповерхова забудова, приватний сектор та промислова зона.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Нагадаємо, окупанти за 21 грудня атакували населені пункти на Донеччині. Внаслідок обстрілу троє мешканців загинули, ще семеро отримали поранення.