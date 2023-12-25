Внаслідок обстрілу Донеччини троє людей отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 24 грудня, поранили трьох жителів Донецької області. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«За 24 грудня росіяни поранили 3 мешканців області: 2 у Нью-Йорку та 1 в Очеретино», — написав він.



Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Всього з початку повномасштабної війни в регіоні загинули 1796 жителів, ще 4414 — отримали поранення.



Нагадаємо, окупованій Росією Горлівці внаслідок обстрілу 24 грудня спалахнув торговий центр «Галактика» (колишній «Епіцентр»).