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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 грудня

25 грудня 2023, 23:23

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 грудня

Політика

Путін вирішив воювати до остаточної перемоги — заявив топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель. Він закликав до активнішої підтримки України через те, що глава Кремля не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом. При цьому в Україні на карту встановлено існування Європейського Союзу. Більше того, російський президент не може задовольнитись цитата, «шматком України» і дозволити решті території належати до Євросоюзу, — пояснює голова дипломатії ЄС. Розраховує Путін і на сприятливіший, який створять вибори президента США.

Суспільство

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області «військовозобов'язаних» чоловіків направляють до військового комісаріату під час спроби працевлаштуватися чи оформити паспорт, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» провели розвідку на території РФ з метою виявлення нових об'єктів, під час спостереження за переміщенням військової техніки вдалося виявити, що окупанти експлуатують спортивний аеродром Бекетівки у військових цілях.

Бойові дії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну, що російські війська нібито повністю зайняли Мар'їнку на Донеччині. Водночас речник Сил оборони Таврійського спрямування ЗСУ Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку тривають.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще троє отримали поранення, пошкоджено дев'ять житлових будинків та п'ять об'єктів цивільної інфраструктури.

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