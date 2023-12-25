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Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 декабря

25 декабря 2023, 23:23

Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 декабря

Политика

Путин решил воевать до окончательной победы – заявил топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель. Он призвал к более активной поддержке Украины из-за того, что глава Кремля не настроен прекращать полномасштабную агрессию в ближайшее время. При этом в Украине на карту установлено существование Европейского союза. Более того, российский президент не может удовлетвориться частью территорий Украины и позволить остальной территории войти в Евросоюз, объясняет глава дипломатии ЕС. Рассчитывает Путин и на более благоприятный, который создадут выборы президента США.

Общество

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области «военнообязанных» мужчин направляют в военный комиссариат при попытке трудоустроиться или оформить паспорт, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Агенты сопротивления крымских татар и украинцев «АТЕШ» провели разведку на территории РФ с целью выявления новых объектов, в ходе наблюдения за перемещением военной техники удалось обнаружить, что оккупанты эксплуатируют спортивный аэродром Бекетовка в военных целях.

Боевые действия

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские войска якобы полностью заняли Марьинку в Донецкой области. Вместе с тем спикер Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются.

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов погибли два человека, еще трое получили ранения, повреждены девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

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