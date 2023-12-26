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Ситуація на Таврійському напрямі: РФ втратила майже 400 солдат, знищено багато військової техніки

26 грудня 2023, 11:06

Ситуація на Таврійському напрямі: РФ втратила майже 400 солдат, знищено багато військової техніки

На Таврійському напрямку втрати російських військ за минулу добу склали майже 400 людей вбитими та пораненими. Крім того, ЗСУ знищили 43 одиниці військової техніки. Про це повідомили у прес-службі Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування.

«Ворог завдав 3 авіаударів, провів 57 бойових зіткнень і здійснив 719 артобстрілів. Загальні втрати ворога становили 399 осіб», — йдеться у повідомленні.

Також знищено 43 одиниці військової техніки. Зокрема, 5 танків, 7 ББМ, 3 артсистеми, 19 БпЛА, 6 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника. Ще 32 одиниці техніки ворога пошкоджено.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 — неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати ворога у районі Новомихайлівки Донецької області, наші військові відбили 6 атак.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України спростували новину про те , що нібито загинули 108 українських військових на Авдіївському напрямку.

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