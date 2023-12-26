Влада РФ засекретила кількість злочинів у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей

Влада Росії засекретила статистику щодо зростання числа злочинів у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей, пише «Центр Національного Спротиву».



Відповідне рішення пов'язане з тим, що протягом 2023 року вказані області стали лідерами за кількістю злочинів із застосуванням зброї, скоєних військовими чи колишніми учасниками «сво».



«Зауважимо, що більшість злочинів росіян на тимчасово окупованих територіях взагалі не реєструються, а відтак і не розслідуються», - йдеться у повідомленні ЦНС.



Нагадаємо, наразі правоохоронці вже ідентифікували понад 400 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів на території України.