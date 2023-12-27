Понад 100 пасажирів з обстріляного РФ херсонського вокзалу дісталися Києва за графіком

Понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу, який учора постраждав від обстрілів російських окупантів, успішно дісталися Києва за графіком, рівно о 7:20. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».



«На одній із проміжних станцій потяг із херсонцями перехопив Food train Укрзалізниці: 320 порцій їжі, включаючи набори для дітей, були перевантажені на потяг, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці», — йдеться у повідомленні.



Раніше військові РФ увечері 26 грудня обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. За попередніми даними в цей момент на евакуаційний потяг чекали близько 140 осіб.



Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал та рухомий склад «Укрзалізниці», відомо про кількох поранених працівників.