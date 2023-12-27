У Євросоюзі вважають, що Україні знадобиться від 6 до 11 років для вступу

Україні для вступу до Європейського Союзу може знадобитися щонайменше 6 років. Стільки часу зайняв процес вступу Австрії. Про це повідомив посол ЄС в Австрії Мартін Зельмаєр в інтерв'ю австрійському виданню Kleine Zeitung.

Він наголосив, що процес вступу до ЄС має стабілізуючу функцію. Україна також має додаткову перспективу НАТО.

«Процес вступу до ЄС має функцію, що стабілізує. Історія це показала. Португалія, Іспанія та Греція приєдналися до ЄС незабаром після того, як позбулися диктатури. Звичайно, з Україною є додаткова безпекова перспектива з боку країн НАТО», — сказав дипломат.

Зельмайєр відкинув думку, що вступ України до ЄС може розтягнутися до десятиліття. На його думку, Україні знадобиться від 6 до 11 років для вступу.

«Австрії знадобилося шість років, Іспанії — одинадцять. Україна може бути десь між ними», — відповів Зельмайєр на запитання щодо термінів приєднання України до ЄС.

Посол додав, що завдяки Угоді про асоціацію Україна вже запровадила 70% законодавства ЄС. Але ще багато роботи, зокрема, незалежність судової системи та поліпшення ефективності управління.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС схвалять надання Україні 50 млрд. євро, незважаючи на вето Угорщини.