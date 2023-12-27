Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Українці із житловими сертифікатами можуть подати заяву про бронювання коштів для придбання нового будинку

27 грудня 2023, 09:59

Українці із житловими сертифікатами можуть подати заяву про бронювання коштів для придбання нового будинку

Сьогодні українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, можуть подати заяву щодо бронювання коштів для придбання нового будинку, повідомляє урядовий портал.

«Купити можна будинок чи квартиру. Якщо ви обрали житло, домовтеся з продавцем, оновіть "Дію", а потім у розділі єВідновлення відкрийте вкладку "Сертифікати на житло" та натисніть "Забронювати кошти"», - інформує сайт уряду.

Зазначається, що протягом 5 робочих днів надійде підтвердження до «Дії» про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу.

Її можуть оформити лише нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом 5 днів кошти надійдуть продавцю житла.

Нагадаємо, українські чиновники хочуть у 2024 році запровадити компенсації за пошкоджене житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Житло Дія єВідновлення Квартири дім

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:30
В ISW розповіли про наслідки наступу російських військ
08:25
ЗСУ збили 32 із 46 «Шахедів» за ніч
08:01
33 моряки з «Новочеркаська» вважаються зниклими безвісті, 23 людини поранено, одна загинула — ЗМІ
23:55
На окупованій Луганщині частково скасували комендантську годину на новорічні свята
23:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 грудня
20:20
«ДНР» випустила поштову марку про захоплення Мар'їнки
17:25
Дві керовані ракети Х-59 знищено у Дніпропетровській області
16:40
Окупанти оточили центр Феодосії і шукають інформаторів після знищення «Новочеркаська» — ЦНС
16:05
У КАМАЗ із пораненими військовими РФ врізався окупант на «Лексусі», є загиблі
15:34
Окупанти могли захопити Мар`їнку: аналітики з DeepState розповіли деталі
15:30
Підпільники повідомили про нічні «прильоти» у Криму
14:37
За чотири місяці знищено 20 відсотків Чорноморського флоту РФ — Міноборони Британії
14:10
Окупанти для посилення мобілізації завезли до Маріуполя ОМОН із Санкт-Петербурга — Андрющенко
11:25
Україна не втрачала літаки під час нічної атаки на Крим — Ігнат
10:45
На Харківщині через російський обстріл загинув чоловік
09:45
Росія вивела всі бойові кораблі з Чорного та Азовського морів — ВМС ЗСУ
08:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждала жінка
08:00
ЗСУ знищили в Криму російський десантний корабель «Новочеркаськ»
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 грудня
17:29
У тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа
усі новини
13:50
Обстріл залізничного вокзалу Херсона: фото наслідків
13:50
Німеччина встановила особи росіян, які обстрілювали Гостомель
13:27
Киянина засуджено на 15 років за підготовку повітряних ударів по ЗСУ та Нацгвардії
12:45
Розпочато розслідування після атаки «шахедів»: РФ звинувачується у порушенні законів та звичаїв війни у двох областях
11:40
Послугами мобільного центру зайнятості у Краматорську користуються мешканці віддалених селищ
11:30
Окупанти використовують українських військовополонених для тиску на Київ
11:15
На Херсонщині загинув чоловік внаслідок атаки росіян
11:00
ПКС Росії провели пуск ракети-носія «Союз-2.1в» з космодрому Плесецьк, з якого раніше планували вдарити по Україні
10:59
Армія РФ наступає на чотирьох напрямках: Сирський доповів про ситуацію на сході
10:58
Євросоюз має «План Б» надання 20 млрд євро допомоги Україні в обхід Угорщини — FT
10:37
Окупанти за добу обстріляли Донеччину: пошкоджено житлові будинки, інфраструктурний об`єкт, є загиблі
10:30
В ISW розповіли про наслідки наступу російських військ
09:59
Українці із житловими сертифікатами можуть подати заяву про бронювання коштів для придбання нового будинку
09:52
Росія здійснила понад 400 хімічних атак по Україні
09:42
У Євросоюзі вважають, що Україні знадобиться від 6 до 11 років для вступу
09:40
Семеро цивільних загинули цієї ночі внаслідок ударів РФ по прифронтових регіонах
09:30
Армія РФ обстріляла Донеччину: п'ять жителів загинули, ще троє — отримали поранення
08:57
Окупанти вдарили по Одесі та області безпілотниками: є загиблий та постраждалі
08:45
З прифронтового Невського евакуювали трьох цивільних — Лисогор
08:29
Понад 100 пасажирів з обстріляного РФ херсонського вокзалу дісталися Києва за графіком
усі новини
ВІДЕО
Супутники NASA зафіксували пожежі після удару по Феодосії Супутники NASA зафіксували пожежі після удару по Феодосії
26 грудня, 12:40
Сильна пожежа в порту Феодосії. Фото: соцмережі ЗСУ знищили в Криму російський десантний корабель «Новочеркаськ»
26 грудня, 08:00
Мар'їнка на початку грудня. Фото: соцмережі Шойгу доповів Путіну про повне захоплення Мар'їнки. У ЗСУ спростували
25 грудня, 19:12
Надання допомоги постраждалим. Кадр із відео Армія РФ з авіації атакувала Торецьк: є поранені, пошкоджені житлові будинки
25 грудня, 13:11
У Горлівці горить торговельний центр. Фото: кадр із відео У Горлівці горить торговий центр після обстрілу
24 грудня, 23:19
В окупованому Іловайську після обстрілу почалася сильна пожежа. Фото: скріншот відео «Приліт» в Іловайську: місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу
23 грудня, 13:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама