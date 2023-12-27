Українці із житловими сертифікатами можуть подати заяву про бронювання коштів для придбання нового будинку

Сьогодні українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, можуть подати заяву щодо бронювання коштів для придбання нового будинку, повідомляє урядовий портал.



«Купити можна будинок чи квартиру. Якщо ви обрали житло, домовтеся з продавцем, оновіть "Дію", а потім у розділі єВідновлення відкрийте вкладку "Сертифікати на житло" та натисніть "Забронювати кошти"», - інформує сайт уряду.



Зазначається, що протягом 5 робочих днів надійде підтвердження до «Дії» про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу.



Її можуть оформити лише нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом 5 днів кошти надійдуть продавцю житла.



Нагадаємо, українські чиновники хочуть у 2024 році запровадити компенсації за пошкоджене житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях.