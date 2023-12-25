В Украине хотят ввести компенсации за поврежденное жилье в оккупации

Украинские чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации за поврежденное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях.

Об этом заявила заместитель министра развития общин, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Козловская рассказала об основных планах Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на 2024 год.

«В частности, это введение возможности получения компенсаций за поврежденное жилье, находящееся на временно оккупированных территориях (пилотный проект, с которым уже тестируется функция, - город Мелитополь)», — отметила замминистра.

Также она добавила, что ведомство хочет продолжить работу над законом Украины «Об основаниях жилищной политики». В этом министерству помогают эксперты международных организаций, среди которых Совет Европы в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейская экономическая комиссия ООН и не только.

По словам Козловской, при этом планируется работа с безбарьерностью процессов восстановления. Цель - сделать 100% восстановленных объектов безбаръерными.