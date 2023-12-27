Украинцы с жилищными сертификатами могут подать заявление о бронировании средств для приобретения нового дома

Сегодня украинцы, имеющие жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженное имущество, могут подать заявление о бронировании средств для приобретения нового дома, сообщает правительственный портал.



«Купить можно дом или квартиру. Если вы выбрали жилье, договоритесь с продавцом, обновите "Дію", а затем в разделе єВідновлення откройте вкладку "Сертификаты на жилье" и нажмите "Забронировать средства"», — информирует сайт правительства.



Отмечается, что в течение 5 рабочих дней поступит подтверждение в «Дію» о том, что средства забронированы. После этого есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи.



Ее могут оформить только нотариусы, которые имеют доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу жилья.



Напомним, украинские чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации за поврежденное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях.