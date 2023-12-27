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Євросоюз має «План Б» надання 20 млрд євро допомоги Україні в обхід Угорщини — FT

27 грудня 2023, 10:58

Євросоюз має «План Б» надання 20 млрд євро допомоги Україні в обхід Угорщини — FT

ЄС вигадав новий план допомоги Україні, який не потребує згоди Угорщини. Про це повідомило британське видання Financial Times.

Зазначається, що Європейський Союз готує запасний план щодо надання Україні допомоги у розмірі до 20 млрд євро, який не залежить від згоди Віктора Орбана з Угорщини. Цей план буде розглянуто на саміті 1 лютого, якщо Орбан продовжить ветувати допомогу Україні.

Щоб це зробити, країни-учасниці мають надати гарантії бюджету ЄС. Це дозволить Європейській комісії зайняти до 20 млрд. євро на ринках капіталу. Умови ще обговорюються, а точна сума допомоги залежатиме від потреб України.

Видання нагадує, що ЄС уже використав подібну схему у 2020 році, щоб допомогти країнам впоратися з пандемією Covid-19. Тоді комісія надала дешеве фінансування на суму до 100 млрд. євро для підтримки праці. Тепер ЄС хоче використати ту саму схему для допомоги Україні.

Цей план не потребує згоди всіх країн ЄС. Якщо до основних учасників увійдуть країни з високими кредитними рейтингами, то ЄС зможе обійти вето Угорщини.

Деякі країни, наприклад Німеччина та Нідерланди, мають отримати схвалення парламенту для надання національних гарантій. Чиновники сподіваються, що це буде зроблено вчасно, щоб надати Україні допомогу до березня, повідомляє FТ.

Один із недоліків цієї схеми в тому, що вона надаватиме Україні лише кредити, і не включатиме гранти. Держави-члени можуть вирішити надати гранти Україні на двосторонній основі.

Раніше повідомлялося, що Україні для вступу до Європейського союзу може знадобитися щонайменше 6 років.

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