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Латвія передала освітнім закладам Чернігівщини 32 генератори

28 грудня 2023, 09:44

Латвія передала освітнім закладам Чернігівщини 32 генератори

Генератори від Латвії для навчальних закладів Чернігівщини. Фото: Чернігівська ОВА Генератори від Латвії для навчальних закладів Чернігівщини. Фото: Чернігівська ОВА

Учора 32 дизельні генератори різної потужності від уряду Латвії отримали представники громад Чернігівщини, вони допоможуть забезпечити електропостачання у навчальних закладах. Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

«Така підтримка від латвійського народу особливо важлива в зимовий період, коли існує можливість відключення світла», - зазначив волонтер Дмитро Стригун.

Генератори від Латвії для навчальних закладів Чернігівщини. Фото: Чернігівська ОВА

Зазначається, що один генератор потужністю 18 кВт отримав дитячий садок, в якому знаходиться 200 дітей, і завдяки чому може бути забезпечена робота котельні та кухні.

Також за словами Юрія Музики, начальника Управління освіти та науки Чернігівської ОВА, очікується надходження та комп'ютерної техніки для навчальних закладів від латвійських партнерів.

Генератори від Латвії для навчальних закладів Чернігівщини. Фото: Чернігівська ОВА

Раніше стало відомо, що українські лікарні та медичні навчальні заклади отримають 27 генераторів середньої потужності (13-18 кВт).

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