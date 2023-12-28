Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора

Генераторы от Латвии для учебных учреждений Черниговщины. Фото: Черниговская ОВА

Вчера 32 дизельных генератора разной мощности от правительства Латвии получили представители общин области, они помогут обеспечить электроснабжение в учебных заведениях. Об этом сообщили в Черниговской ОВА.



«Такая поддержка от латвийского народа особенно важна в зимний период, когда существует возможность отключения света», — отметил волонтер Дмитрий Стригун.

Генераторы от Латвии для учебных учреждений Черниговщины. Фото: Черниговская ОВА

Отмечается, что один генератор мощностью 18 кВт получил детский сад, в котором находится 200 детей и благодаря чему может быть обеспечена работа котельной и кухни.



Также по словам Юрия Музыки, начальника Управления образования и науки Черниговской ОВА, ожидается поступление и компьютерной техники для учебных заведений от латвийских партнеров.

Генераторы от Латвии для учебных учреждений Черниговщины. Фото: Черниговская ОВА

Ранее стало известно, что украинские больницы и медицинские учебные заведения получат 27 генераторов средней мощности (13-18 кВт).