У Дніпрі пролунали вибухи сьогодні вранці, 29 грудня. По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Про це повідомило «Суспільне».

«У Дніпрі чути звуки вибухів», — йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про проліт крилатих ракет через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.

Також військові заявляли про балістику з півдня на Дніпро.

Згодом керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про вибухи у місті.

Нагадаємо, сьогодні Харків зазнав масованої ракетної атаки. Відомо як мінімум про вісім «прильотів» містом.