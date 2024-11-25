На станції метро «Вокзальна» виявили підозрілий пакет

Сьогодні, 25 листопада 2024 року, на станції метро «Вокзальна» у Києві виявили підозрілий пакет, було викликано вибухотехнічну групу. Про це повідомила КМДА.



«З міркувань безпеки станцію тимчасово закрито на вхід і вихід для пасажирів. Потяги прямують без зупинки повз станцію "Вокзальна"», — зауважує місцева влада.



На місце викликали вибухотехнічну групу. За словами очевидців, людей не випускали. Після перевірки станція метро відновила свою роботу. Зараз працює на вхід та вихід.



Наголошується, що сторонній предмет перевірили — він загрози не становить. Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення силами ППО 71 дрона РФ над Україною.