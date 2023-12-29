Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня

Права людини



Слідчий комітет окупованого Мелітополя вимагає, щоб батько викраденого місцевого жителя Леоніда Попова забрав заяву про викрадення сина. «Важные истории» з'ясували, що батько показав йому чорно-білу фотографію Леоніда, надіслану ФСБ. На ній молода людина тримати лист із зображенням того, що він нібито не хоче повідомляти про своє місценаходження. При цьому, в офіційних відповідях ФСБ пише батькам, що нічого не знає про викраденого.



Білоруський президент Олександр Лукашенко вчора особисто зустрічав дітей, яких депортували із окупованих територій України. Нещодавнє дослідження Єльського університету показало, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами, з'ясувала агенція АР.



Суспільство



Партію вакцини «Конвасел», розробленої Петербурзьким інститутом вакцин і сироваток ФМБА Росії, до закінчення клінічних випробувань продали «ЛНР», де бюджетників вже змушують щеплюватися їй від ковіда.



Бойові дії



Журналісти «Медіазони» та «Російської служби Бі-бі-сі» разом із командою волонтерів підтвердили за відкритими джерелами загибель 40 599 російських військових, які брали участь у повномасштабному вторгненні РФ до України.



74 моряки загинули під час атаки ЗСУ 26 грудня на корабель «Новочеркаськ», повідомляють севастопольські ЗМІ з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту РФ.



У тимчасово окупованому Росією Старобешево заявили, що під час обстрілу нібито була атакувана теплоелектростанція.



Батальйон, сформований із українських військовополонених, Росія офіційно направила на лінію фронту в Україні, що стало черговим порушенням Женевської конвенції про військовополонених, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).



Рано вранці було завдано удару двома ракетами по промисловій зоні Кадіївки (Стаханова) на окупованій території Луганської області. Внаслідок атаки зруйновано будівлі. Стверджується, що постраждалих немає. Про звуки вибухів рано-вранці також писали мешканці Кадіївки в місцевих чатах.



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