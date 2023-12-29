Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 декабря

Права человека



Следственный комитет оккупированного Мелитополя потребовал, чтобы отец похищенного местного жителя Леонида Попова забрал заявление о похищении сына. «Важные истории» узнали, что отцу показали ему черно-белую фотографию Леонида, присланную ФСБ. На ней молодой человек держит лист, на котором написано, что он якобы не хочет сообщать о своем местонахождении. При этом, в официальных ответах ФСБ пишет родителям, что ничего не знает о похищенном.

Российские силовики похитили Леонида Попова в конце апреля. В конце июля истощенный Леонид весом 40 кг попал в больницу, из которой смог рассказать матери, что его постоянно избивали, почти не давали еду и воду. В заключении у него обострилось диагностированное ранее психическое расстройство — недифференцированная шизофрения.





Белорусский президент Александр Лукашенко вчера лично встречал детей, которых депортировали с оккупированных территорий Украины. Недавнее исследование Йельского университета показало, что более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были привезены в Беларусь из четырех украинских регионов, частично оккупированных российскими войсками, выяснило агентство АР.



Общество



Партию вакцины «Конвасэл», разработанной Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России, до окончания клинических испытаний продали в «ЛНР», где бюджетников уже принуждают прививаться ей от ковида.



Боевые действия



Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров подтвердили по открытым источникам гибель 40 599 российских военных, которые участвовали в полномасштабном вторжении РФ в Украину.



74 моряка погибли в ходе атаки ВСУ 26 декабря на корабль «Новочеркасск», сообщают севастопольские СМИ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.



Во временно оккупированном Россией Старобешево заявили, что в ходе обстрела якобы была атаковала теплоэлектростанция.



Батальон, сформированный из украинских военнопленных, Россия официально направила на линию фронта в Украине, что стало очередным нарушением Женевской конвенции о военнопленных, сообщил Институт изучения войны (ISW).



Рано утром был нанесен удар двумя ракетами по промышленной зоне Кадиевки (Стаханова) на оккупированной территории Луганской области. В результате атаки разрушены строения. Утверждается, что пострадавших нет. О звуках взрывов рано утром также писали жители Кадиевки в местных чатах.



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