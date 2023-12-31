Армія РФ за добу атакувала Донецьку область: четверо загиблих, багато поранених

Російські окупанти минулої доби, 30 грудня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак четверо мешканців регіону загинули, понад 10 цивільних — травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 30 грудня росіяни вбили 4 жителів Донецької області: 2 — у Селидовому, по 1 — в Авдіївці та с. Прогрес Покровського району», — написав він.



За інформацією Філашкіна, ще 12 людей в області за добу отримали поранення.



Нагадаємо, війська Росії ввечері 30 грудня завдали ракетного удару по Харкову.