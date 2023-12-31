Армия РФ за сутки атаковала Донецкую область: четверо погибших, много раненых

Российские оккупанты за минувшие сутки, 30 декабря, обстреляли Донецкую область. В результате атак четверо жителей региона погибли, более 10 гражданских – травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 30 декабря россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 — в Селидово, по 1 — в Авдеевке и с. Прогресс Покровского района», — написал он.



По информации Филашкина, еще 12 человек в области за сутки получили ранения.



Напомним, войска России вечером 30 декабря нанесли ракетный удар по Харькову.