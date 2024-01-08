Армія РФ атакувала Дніпропетровську область ракетами: пошкоджено будинки та торгівельний центр

Торговий центр «Ашан» у Кривому Розі. Фото: кадр із відео

Сьогодні вранці окупаційна армія РФ атакувала Україну ракетами, росіяни завдали удару по Кривому Рогу, влучивши у торгівельний центр «Сонячна галерея». Відео результату обстрілу опублікували місцеві мешканці.



«Ранок почався з вибуху у Кривому Розі. "Приліт" стався по одному із підприємств міста. Інформація уточнюється», - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Вчора ввечері та ближче до півночі окупанти також обстріляли Нікопольський район.



«Били по самому Нікополю та по Марганцю. Пошкоджено 2 п'ятиповерхові будинки, 1 приватний, господарська споруда та автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав», - повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Обстріл житлових будинків Дніпропетровської області. Фото: Telegram

Обстріл житлових будинків Дніпропетровської області. Фото: Telegram

Обстріл житлових будинків Дніпропетровської області. Фото: Telegram

За даними ДСНС Дніпропетровської області, всього за добу рятувальники ліквідували 12 пожеж, загинула одна людина.



Повітряна тривога в Україні тривала понад дві години сьогодні вранці. Росія випустила різні типи ракет, у багатьох регіонах працювала ППО.



Раніше стало відомо, що російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.