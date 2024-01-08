Шахраї намагаються нажитися на родичах військовополонених — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про збільшену активність шахраїв, які намагаються нажитися на родичах українців, які залишаються в російському полоні.

«Будьте уважними, шахраї використовують крайній обмін військовополоненими для власної наживи! У соціальних мережах з'явилися облікові записи, які представляють себе звільненими з полону захисниками і обіцяють надати інформацію нібито про тих військових, яких «бачили» у ворожому полоні. Після цього починають просити гроші», — написав Лубінець у телеграм.

За його словами, на профілях шахраї можуть розміщувати фото та відео з «обміну 230» або інших подібних подій.

«Не вірте цьому! У жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї!», — наголосив уповноважений.

Як повідомлялося, 3 січня відбувся найбільший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обмін військовополоненими між Україною та РФ, в рамках якого вдалося звільнити 230 українців та українок.