Армія РФ трохи просунулась на захід від Донецька — ISW

У понеділок, 8 січня, російські та українські війська продовжували позиційні бої на північ та південь від Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту не було. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Наголошується, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута в районі Хромового; та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російського 1307-го мотострілецького полку Територіальних військ Росії (6-та мотострілецька дивізія, 3-й АК) та 72-ї окремої мотострілецької бригади (3-й АК) безуспішно намагалися захопити панівні. -заходу від Клещіївки, атакуючи на північний захід і схід від населеного пункту, але російські війська просунулися до цих висот всього на пару сотень метрів.

Повідомляється, що російські війська атакували поблизу Авдіївки; на північний захід від Авдіївки в районі Степового, Тоненького, Новобахмутівки та за два кілометри на схід від Авдіївського коксохімічного заводу; на захід від Авдіївки в районі Північного та Першотравневого; на південний захід від Авдіївки в районі Невельського; на південний схід від Авдіївки у районі промислової зони.

Зазначається, що російські війська трохи просунулися на захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 7 січня, показує, що російські війська просунулися до східної околиці Георгіївки (6 км на захід від Донецька).

Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Мар'їнки та Георгіївки та на південний захід від Донецька у районі Новомихайлівки та Перемоги.

Російські та українські війська 8 січня продовжили позиційні бої в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін у цьому прифронтовому районі не було.