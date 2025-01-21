Армія РФ за добу 8 разів обстріляла Покровську громаду: спалахнула пожежа, є пошкодження

Окупаційні війська РФ за минулу добу, 20 січня, кілька разів атакували Покровську громаду Донецької області. Унаслідок ударів пошкоджено будинки, територію підприємства, торговий центр, бібліотеку та господарську споруду. Інформація про постраждалих і жертв не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Як зазначається, 20 січня близько 9:00 стався обстріл у західній частині міста Покровськ.
Близько 10:00 відбулося потрапляння FPV-дрону на залізничному переїзді у напрямку м. Мирноград, внаслідок чого пошкоджено автомобіль марки Газель, який належить торговій фірмі з Краматорська.
О 10:30 внаслідок обстрілу села Гришине пошкоджено будинок та господарську споруду.
Близько 12.30 стався артилерійський обстріл центральної частини Покровська, внаслідок якого пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення міської бібліотеки та торговий центр.
О 13:00 артилерією ворог атакував територію одного із промислових підприємств м. Родинське.
Близько 15:00 внаслідок обстрілу північної частини Покровська пошкоджено два двоповерхові будинки.
Близько 17:30 російські війська вдруге завдали удару по центральній частині Покровська.
О 22:00 у м. Родинське на території СТО, яка не функціонує, сталося горіння двох легкових авто площею 6 кв.м. Причина загоряння встановлюється.
Раніше ми писали, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російської ракетної атаки постраждав чоловік, є пошкодження.
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