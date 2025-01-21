ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії на окупованій Донеччині

Сили оборони уразили пункт управління російської армії на Донеччині

Українські військовослужбовці обстріляли командний пункт російських загарбників. Триває ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



«Завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі в Донецькій області», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.



Варто зазначити, що в соцмережах в окупації розповсюджується відео нібито влучання в будівлю в захопленій Волновасі. Проте невідомо чи йде мова про один і той же інцидент.



Раніше ми писали, що кілька регіонів Росії вночі та вранці 21 січня зазнали масованої атаки безпілотників.