ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії на окупованій Донеччині

Українські військовослужбовці обстріляли командний пункт російських загарбників. Триває ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.
«Завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі в Донецькій області», — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.
Варто зазначити, що в соцмережах в окупації розповсюджується відео нібито влучання в будівлю в захопленій Волновасі. Проте невідомо чи йде мова про один і той же інцидент.
Раніше ми писали, що кілька регіонів Росії вночі та вранці 21 січня зазнали масованої атаки безпілотників.
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