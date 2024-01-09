На території України збили перший дрон із реактивним двигуном

Збитий безпілотник із реактивним двигуном. Фото: Сергій Флеш / telegram

На території України було збито першого безпілотника Shahed-238 з реактивним двигуном. Про це повідомив військовослужбовець Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

За його словами, дрон окупантів долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.

«Флеш» зазначив, що тепер необхідно розуміти, що такі дрони можуть літати по всій території України, хоч раніше були сумніви. Однак жодної унікальної зброї на них немає, а лише «звичайний заряд». Навігація у Shahed-238 також стандартна.

Військовий заявив, що швидкість у нових дронів висока і вони краще маневрують, але сили ППО відпрацьовують. Тепер мобільні групи з зенітними гарматами марні, адже їм потрібно видавати ПЗРК. Наприклад, «Оса», «Ігла» або Stinger.

Раніше повідомлялося, що супутникові знімки показують прогрес у будівництві в Росії заводу з масового виробництва дронів-камікадзе іранської розробки, які, як очікується, Москва націлить на українські енергетичні об'єкти.