На территории Украины сбили первый дрон с реактивным двигателем

Сбитый беспилотник с реактивным двигателем. Фото: Сергей «Флеш»/ telegram

На территории Украины был сбит первый беспилотник Shahed-238 c реактивным двигателем. Об этом сообщил военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

По его словам, дрон оккупантов долетел до середины страны. Он двигался со скоростью более 500 километров в час.

«Флеш» отметил, что теперь необходимо понимать, что такие дроны могут летать по всей территории Украины, хотя раньше были сомнения. Однако никакого уникального оружия на них нет, а только «обычный заряд». Навигация у Shahed-238 тоже стандартная.

Военный заявил, что скорость у новых дронов высокая и они лучше маневрируют, но силы ПВО отрабатывают. Теперь же мобильные группы с зенитными орудиями бесполезны, ведь им нужно выдавать ПЗРК. Например, «Оса», «Игла» или Stinger.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки показывают прогресс в строительстве в России завода по массовому производству дронов-камикадзе иранской разработки, которые Москва, как ожидается, нацелит на украинские энергетические объекты.