Україна та країни G7 обговорювали мирний план із представниками Глобального Півдня — ЗМІ

Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, країнами G7 та невеликою групою держав Глобального Півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов мирних переговорів із Росією. Про це повідомило американське ділове видання Bloomberg.

Як зазначається, зустріч радників з національної безпеки, що раніше не розголошувалась, відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії. Вона пішла за більшими та публічними зустрічами, спрямованими на протидію спробам Росії розділити та подати Україну та її союзників як не бажаючих вести переговори про припинення війни.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше під час зустрічі.

За словами джерел, менший формат дозволив більш вільно та відверто обговорювати українську формулу світу в Україні та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією у майбутньому.

Як повідомляє Bloomberg, останніми місяцями зусилля союзників ослабли. У США та ЄС понад 100 мільярдів доларів життєво важливої допомоги зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, а контрнаступ України минулого року не приніс серйозного перелому на полі бою.

За словами людей, знайомих із перебігом засідання, на останній зустрічі, що відбулася в Ер-Ріяді, суттєвого прогресу досягнуто не було. За їхньою інформацією, Україна та її союзники по G7 продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією.

У той час як чиновники з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини взяли участь у грудневій зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни Глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема Китай, Бразилія та ОАЕ, не надіслали своїх представників .

Джерела заявили, що багато країн-учасниць вважають Пекін ключовим чинником впливу на Москву з огляду на тісні зв'язки між двома країнами. Бразилія, яка головує в G20 цього року, подала письмову заяву.

Як зазначає видання, Київ та його союзники з G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий світ має поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Також вони заявили, що цілі російського президента Володимира Путіна не змінилися, і він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС та США висловили впевненість у тому, що пакети допомоги будуть узгоджені.

Росія, у свою чергу, засудила зусилля союзників під час таємної зустрічі, куди її не було запрошено.