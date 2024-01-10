Окупанти обстріляли Харків, є пошкодження

Російські окупаційні війська обстріляли Харків увечері 9 січня. У місті було пошкоджено дитячий оздоровчий центр. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок російських ударів зафіксовано пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру у Харкові. Винятково цивільний об'єкт!», — йдеться у повідомленні.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації додав, що інформація про постраждалих не надходила, а на момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.

Екстрені служби продовжують огляд місць попадань.

За інформацією ОВА, окупанти завдали ударів, попередньо, з зенітно-ракетного комплексу С-300 з території Білгорода.