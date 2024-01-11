У ЄС пояснили, чому Україна досі не отримала обіцяного 1 мільйона боєприпасів

У рамках зобов'язань ЄС поставити Україні за рік 1 млн снарядів, за даними на кінець 2023 року, забезпечено менше половини цієї цифри. Про це повідомив офіційний представник голови дипломатії ЄС Петер Стано.



«Понад 300 тис. снарядів і 300 тис. ракет стало можливим поставити з існуючих запасів. І (...) у міру нарощування контрактів буде більше постачань, які підуть. Понад 20 контрактів підписано щодо держзакупівель, і, за даними на грудень, ці контракти дозволяли поставити не менше 180 тис. снарядів», — повідомив Стано у четвер на брифінгу в Брюсселі.



За його словами, ці показники «зростають з кожним тижнем», а політична ціль у 1 мільйон снарядів зберігається.



Стано пояснив, що мету не виконано, бо було поставлено відносно недавно. Він нагадав, що у лютому 2023 року українські партнери ЄС визначили свій пріоритет як постачання артилерійських боєприпасів, у зв'язку з чим у Євросоюзі встановили мету в 1 млн снарядів, з якою погодилися держави-члени «залежно від їх запасів та виробничих потужностей, а також ринку держзамовлень».



«Тобто потрібні контракти, щоб підприємства змогли посилити свої чинні чи майбутні виробничі потужності. На цьому напрямі робиться все можливе, але, зрештою, державам-членам також належить зробити свою частину роботи, здійснити держзамовлення, щоб були підприємства, які виготовлять ці боєприпаси», — пояснив прессекретар.



Він додав, що всі члени договору погоджуються з тим, що постачати зброю Україні потрібно швидше.



«Але не забуватимемо, що підприємства (з виробництва озброєнь) — це комерційні підприємства, і вони мають отримати замовлення. Ось чому ми наголошуємо на спільних закупівлях», — сказав він.



У березні 2023 року лідери Євросоюзу на своєму саміті підтримали план постачання Києву боєприпасів у кількості 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.