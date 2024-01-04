У Росії крилаті ракети хочуть оснащувати касетними боєприпасами — ЦНС

Російські військові планують оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Наголошується, що ЦНС отримав докази намірів окупантів обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами.

«Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виробляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України», — розповіли в Центрі.

З документів стало відомо, що Міноборони РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

«Поки що не зафіксовано випадки застосування росіянами відповідних ракет. Однак закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже агресор нехтує міжнародним правом і готовий застосувати смертоноснішу зброю проти цивільного населення», — зазначили в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти мають намір створити «машинобудівний концерн» на базі захопленого та знищеного Азовмашу.