В ЕС объяснили, почему Украина до сих пор не получила обещанный 1 миллион боеприпасов

В рамках обязательств ЕС поставить Украине за год 1 млн снарядов, по данным на конец 2023 года, обеспечено меньше половины этой цифры. Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.



«Более 300 тыс. снарядов и 300 тыс. ракет стало возможным поставить из существующих запасов. И (...) по мере наращивания контрактов будет больше поставок, которые последуют. Более 20 контрактов подписаны по госзакупкам, и, по данным на декабрь, эти контракты позволяли поставить не менее 180 тыс. снарядов», — сообщил Стано в четверг на брифинге в Брюсселе.



По его словам, эти показатели «растут с каждой неделей», а политическая цель в 1 миллион снарядов сохраняется.



Стано объяснил, что цель не выполнена, потому что была поставлена относительно недавно. Он напомнил, что в феврале 2023 года украинские партнеры ЕС определили свой приоритет как снабжение артиллерийскими боеприпасами, в связи с чем в Евросоюзе установили цель в 1 млн снарядов, с которой согласились государства-члены «в зависимости от их запасов и производственных мощностей, а также рынка госзаказов».



«То есть нужны контракты, чтобы предприятия смогли усилить свои ныне существующие или будущие производственные мощности. На этом направлении предпринимается все возможное, но, в конечном счете, государствам-членам также надлежит сделать свою часть работы, осуществить госзаказы, чтобы имелись предприятия, которые произведут эти боеприпасы», — объяснил пресс-секретарь.



Он добавил, что все члены договора согласны с тем, что поставлять оружие Украине нужно быстрее.



«Но не будем забывать, что предприятия — это коммерческие предприятия, и они должны получить заказы. Вот почему мы делаем акцент на совместные закупки», — сказал он.



В марте 2023 года лидеры Евросоюза на своем саммите поддержали план поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.