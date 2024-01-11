Латвія виділила допомогу Україні: зброя та гроші на реконструкцію міст

Латвія виділяє Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це повідомив президент республіки Едгарс Рінкевич після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.



Він включає боєприпаси, гаубиці, 155-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкову зброю, ракети протиповітряної оборони, міномети, всюдиходи, ручні гранати, вертольоти, безпілотні літальні апарати, генератори, засоби зв'язку, індивідуальне зимове екіпірування і ракети.



Крім того, буде підписано міжурядову угоду між Латвією та Україною, яка спростить процес надання допомоги. Рінкевич також заявив, що протягом наступних трьох років Латвія виділить 15 млн євро на програми реконструкції України, орієнтовані насамперед на Чернігівську область.



У Міноборони Латвії, зі свого боку, повідомили агентству ЛІТА, що найближчим часом Україні буде поставлено надлегкі літаки "Tarragon", вироблені в Латвії. У пакет підтримки також увійдуть 155-міліметрові артилерійські снаряди, 120-міліметрові міномети, гармати, протиповітряна та протитанкова зброя, індивідуальне екіпірування військовослужбовців та транспортні засоби.



Згідно з узагальненими бюро прем'єр-міністра даними, з лютого 2022 року Латвія надала Україні підтримку різноманітних у розмірі 596 млн євро. Республіка також реалізує програму навчання українських військових. 2024 року на території Латвії планується навчити близько 3 тис. українських військових.