Частина Калінінського району окупованого Донецька залишилася без світла минулої ночі

У тимчасово окупованому Донецьку Калінінський район частково залишився без електропостачання минулої ночі. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, сталося автоматичне відключення шести трансформаторних підстанцій, без електроенергії залишилися 650 абонентів.



Пізніше він уточнив, що о 03:50 усі трансформаторні підстанції зі світлом, подачу електроенергії в Калінінському районі відновлено.



Нагадаємо, раніше ми писали, що через обстріл російських військ на Донеччині побутові споживали і підприємства залишаються без світла. Зокрема, дві шахти у регіоні знеструмлено.