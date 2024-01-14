Часть Калининского района оккупированного Донецка осталась без света минувшей ночью

Во временно оккупированном Донецке Калининский район частично остался без электроснабжения минувшей ночью. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, произошло автоматическое отключение 6 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 650 абонентов.



Позже он уточнил, что в 03:50 все трансформаторные подстанции со светом, подача электроэнергии в Калининском районе восстановлена.



Напомним, ранее мы писали, что из-за обстрелов российских войск в Донецкой области бытовые потребили и предприятия остаются без света. В частности, две шахты в регионе обесточены.