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Російські Z-канали заявили, що по двох їхніх літаках вдарила ППО РФ

15 січня 2024, 11:13

Російські Z-канали заявили, що по двох їхніх літаках вдарила ППО РФ

Великі російські телеграм-канали, які підтримують війну з Україною, підтверджують, що ввечері 14 січня було збито російського військового літака А-50 і підбито Іл-22.

«Трагедія завжди трагедія. Особливо коли вона є такого масштабу. Хто б там не був. Хто винен у загибелі льотчиків, ми швидше за все не впізнаємо. Загиблим вічного польоту, пораненим якнайшвидшого одужання та повернення до ладу», — написав телеграм-канал Fighterbomber.

При цьому кілька авторів фактично вказали, що удари по російських літаках завдала ППО РФ.
«Іл – удома. Тяжко, але повернув екіпаж. ПВОшники ... немає слів », - пише російський військовий блогер Кирило Федоров.

«Противник до збиття / підбиття бортів стосунку не має», — наголосив інший військовий блогер із РФ Володимир Романов.

Раніше про збиття А-50 та підбиття Іл-22 над Азовським морем повідомили українські ЗМІ. При цьому наголошувалося, що російські літаки були вражені ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові збили над Азовським морем російський військовий літак А-50 та підбили Іл-22 увечері 14 січня. Зазначається, що Повітряними силами було збито літак А-50 та пошкодження Іл-22М11 ВКС РФ, бортовий номер 75106.

Наголошується, що А-50 було збито одразу після його заступлення на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. Літак зник із радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілотом літака Су-30 було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.

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