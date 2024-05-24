Присягнула на вірність агресору: псевдопрокурор так званої ЛНР отримала максимальний термін

Засуджена псевдопрокурор «ЛНР». Фото: СБУ

До максимального терміну позбавлення волі заочно засудили колаборантку, яка співпрацює із ворогом в окупаційній «прокуратурі» на Луганщині. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

До війни мешканка Щастянського району кілька років працювала у правоохоронних органах. Однак у 2021 році її звільнили через негативні обставини.

Одразу після окупації селища Станиця Луганська фігурантка пішла служити росіянам. Вона склала присягу на вірність агресору і вже в березні 2022 року була призначена «помічником прокурора» у так званій «прокуратурі Станично-Луганського району ЛНР».

Під час досудового розслідування її колабораційну діяльність повністю довели. Суд визнав жінку винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нині колаборантка перебуває у розшуку. Термін відбування покарання рахуватиметься з дати її затримання.

Нагадаємо, що «главлікар» в окупованому Старобільську отримав максимальний термін, він госпіталізує військових РФ.