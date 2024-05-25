Головне за день: Ракетний удар по Харкову. Нові жертви у Донецькій області

Політика



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, дозволити Києву використовувати її для поразки військових об'єктів на території Росії.



Бойові дії



Збройні сили РФ завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові двома керованими авіабомбами. Станом на 23:00 відомо про 5 загиблих, 39 поранених, ще 17 людей вважаються загиблими без вісти. Ще один удар припав на Центральний парк.



Ще один ракетний удар росармія завдала по центру Харкова близько 19:00 ракетою типу С-300. Відомо про 20 постраждалих, серед яких 13-річний хлопчик. Зафіксовано влучення по офісній будівлі. Пошкоджено також адміністративні будівлі, супермаркети, магазини, житлові будинки, пошту, автомобілі та інші цивільні об'єкти.



Крім цього, вдень 25 травня війська РФ завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську-Вузловому Харківської області. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги та один цивільний автомобіль.



Армія РФ обстріляла з артилерії Залізне на Донеччині — там загинула 40-річна жінка, пошкоджено щонайменше три приватні будинки. У Мар'їнській громаді двоє людей поранено у Зоряному, ще 1 — у Красногорівці. Крім того, відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу Лимана.



На Донецькому напрямку українські військовослужбовці збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».



В угрупуванні «ДНР» заявили про нічний обстріл окупованого Донецька. Повідомляється, що в ніч проти 25 травня на вулиці Порт-Артурній поранено 31-річного чоловіка. Його госпіталізували з множинними осколковими пораненнями. Також стверджується, що нічним обстрілом пошкоджено покрівлю та скління у приватному будинку Куйбишевського району.



Український удар ракетами ATACMS у ніч проти 24 травня прийшовся по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ РФ в окупованому Криму під Алуштою в районі селища Семидвір'я. Влада окупованого півострова визнала, що кілька українських ракет вразили цілі на землі. При цьому глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що влучання сталися у «порожній об'єкт господарського призначення».



Внаслідок обстрілів Білгородського району РФ четверо людей загинуло, 12 постраждали, повідомив губернатор Гладков. У межах міста горить таунхаус та припарковані машини на кількох вулицях, пошкоджено багатоповерхові будинки.



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