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На окупованій Луганщині горить ліс, пожежу не можуть загасити

24 травня 2024, 17:47

На окупованій Луганщині горить ліс, пожежу не можуть загасити

Горить ліс на окупованій території Луганщини. Фото: Артем Лисогір Горить ліс на окупованій території Луганщини. Фото: Артем Лисогір

На тимчасово окупованій території Луганської області, в районі селища Станиця Луганська, горить понад 100 гектарів лісу. Так звані пожежники «ЛНР» ніяк не можуть загасити загоряння. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Росіяни випалюють Луганщину не тільки в зоні активних бойових дій, а й на тимчасово окупованій території», — зазначив він.

За уточненою інформацією, на території лісництва в Нижньотеплому горить площа в 110 гектарів. На місці працюють шість підрозділів «МНС», проте вогонь тільки поширюється.

Лисогор уточнив, що населені пункти Нижньотепле і Петрівка охоплені димом.

Раніше ми писали, що 22 травня росіяни завдали удару по Лиману Донецької області та його околицях, внаслідок чого виникла низова пожежа в лісовому масиві поблизу міста.

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