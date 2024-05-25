Зеленський відповів на кремлівські наративи про його нелегітимність: «Не хвилює»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував кремлівські наративи про те, що він є нелегітимним. Відповідаючи на запитання журналістки, глава держави нагадав, що в країні діє воєнний стан, отже, жодні вибори не можуть відбутися.



«Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації щодо легітимності президента України, чесно кажучи, нудні, нецікаві», — сказав Зеленський в інтерв'ю журналістам Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.



Він додав, що його це не дуже хвилює.



Раніше Володимир Путін заявив, що ставить під сумнів легітимність чинного президента України Володимира Зеленського, оскільки термін його повноважень з погляду Кремля минув. А майбутній мирний саміт у Швейцарії, на думку Путіна, має на меті підтвердження легітимності Зеленського. Цю міжнародну ініціативу він назвав «піарівськими кроками», які «не мають значення для юридичних документів». Кого він вважає за можливу сторону переговорів, кремлівський глава не сказав.