Партизани виявили техніку окупантів у Євпаторії — АТЕШ

У тимчасово анексованому Криму, Євпаторії, партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів РФ. Йдеться про танки та БМП (бойова машина піхоти). Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху АТЕШ.



«Під час розвідки агент нашого руху виявив розвантаження ешелону техніки на товарній станції в Євпаторії. На фото можна побачити БМП-3 та танковий взвод Т-72», — йдеться у повідомленні.



Крім того, разом із технікою також було помічено розвантаження вагонів із боєприпасами. Координати: 45.214118, 33.367280.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Криму загарбники активізують будівництво фортифікаційних споруд. Це відбувається на тлі міжнародної допомоги Україні.