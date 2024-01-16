Росіяни вдарили по Нью-Йорку керованими авіабомбами КАБ-500

Удар РФ по Нью-Йорку керованими авіабомбами КАБ-500. Фото: Нацполіція

Учора ввечері росіяни вдарили керованими авіабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку. Про удар повідомили у пресслужбі МВС.



«Поки що відомо про трьох поранених людей. Під завалами, ймовірно, ще п'ять людей. Руйнування отримали 6 триповерхових будинків та 5 приватних», - заявили в поліції.



Минулої доби окупанти 25 разів відкривав вогонь по цивільному населенню Донецької області. Зокрема, Росія завдала 17 авіаударів.

Удар РФ по Нью-Йорку керованими авіабомбами КАБ-500. Фото: Нацполіція

Під обстріл потрапили шість населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, селище Нью-Йорк, села Предтечине, Птиче.



Нагадаємо, у Нью-Йорку Донецької області троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами внаслідок обстрілу російськими військами.

Удар РФ по Нью-Йорку керованими авіабомбами КАБ-500. Фото: Нацполіція

Удар РФ по Нью-Йорку керованими авіабомбами КАБ-500. Фото: Нацполіція

Минулої доби, 15 січня, в результаті атаки РФ на Донецьку область одна людина загинула, також відомо про п'ятьох травмованих.