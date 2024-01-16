Россияне ударили по Нью-Йорку управляемыми авиабомбами КАБ-500

Удар РФ по Нью-Йорку управляемыми авиабомбами КАБ-500. Фото: Нацполиция

Вчера вечером россияне ударили управляемыми авиабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку. Про удар сообщили в пресс-службе МВД.



«Пока известно о трех раненых людях. Под завалами, вероятно, находятся еще пять человек. Разрушения получили 6 трехэтажных домов и 5 частных», — заявили в полиции.



За минувшие сутки оккупанты 25 раз открывал огонь по гражданскому населению Донецкой области. В частности, Россия нанесла 17 авиаударов.

Удар РФ по Нью-Йорку управляемыми авиабомбами КАБ-500. Фото: Нацполиция

Под обстрел попали шесть населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, поселок Нью-Йорк, села Предтечино, Птичье.



Напомним, в Нью-Йорке Донецкой области три человека ранены, еще 5 находятся под завалами в результате обстрела российским войсками.

Удар РФ по Нью-Йорку управляемыми авиабомбами КАБ-500. Фото: Нацполиция

Удар РФ по Нью-Йорку управляемыми авиабомбами КАБ-500. Фото: Нацполиция

За минувшие сутки, 15 января, в результате атаки РФ на Донецкую область один человек погиб, также известно о пятерых травмированных.