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В Нью-Йорке на Донетчине после российского обстрела под завалами дома ищут 5 человек

15 января 2024, 21:12

В Нью-Йорке на Донетчине после российского обстрела под завалами дома ищут 5 человек

В Нью-Йорке на Донетчине после российского обстрела под завалами дома ищут 5 человек

В Нью-Йорке Донецкой области три человека ранены, еще 5 находятся под завалами в результате обстрела российским войсками. О предварительных последствиях авиаудара рассказал глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку — в доме обвалился подъезд, под руинами находятся люди. На месте работают представители власти, спасатели и полиция — решают вопрос разбора завалов», — сообщил он.

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Ранее в полиции Донецкой области показали последствия трех ракетных ударов по жилым районам Курахово.

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